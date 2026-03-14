Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП на Калужском шоссе

Источник 360.ru: в ТиНАО автобус с детьми столкнулся с минивэном в Москве

В Троицком административном округе Москвы экскурсионный автобус, в котором ехали дети, столкнулся с минивэном. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло на 45 километре Калужского шоссе. В автобусе ехал 21 человек, в том числе 16 детей. Два ребенка и один взрослый пострадали, от госпитализации они отказались.

Также тяжелые травмы получили четверо из восьми находившихся в минивэне, несовершеннолетних среди них нет: двух деблокировали спасатели, еще двое выбрались сами и обратились за помощью к медикам.

Обстоятельства аварии устанавливают, на месте работают экстренные службы. Четыре полосы в сторону области перекрыли.

