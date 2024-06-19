Экс-владельца крупнейшей лизинговой компании задержали в Москве

Силовики задержали бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера в Москве. Об этом сообщил РБК .

По словам собеседника издания, задержание бизнесмена провели утром 18 июня. Также в это время в компании «СГ-Транс» прошли обыски и выемка документов. По данному делу, помимо Тайчера, арестовали еще пять человек.

По данным Telegram-канала Vgudok, сотрудники ФСБ задержали экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний в одном из российских аэропортов. Официального комментария от правоохранительных органов по поводу данной информации не поступало.

Ранее стало известно о задержании экс-начальника департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских. Он скрывался от правоохранителей 12 лет.