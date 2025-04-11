Экс-доцент попала под статью за взяточничество на 440 тысяч рублей в Севастополе

Правоохранители задержали экс-доцента института имени адмирала Корнилова в Севастополе. Ее заподозрили во взяточничестве, сообщил сайт argumenti.ru.
По версии следствия, фигурантка, занимая должность в вузе, получала от студентов взятки в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года. Всего она приняла 440 тысяч рублей от 14 учащихся.
Взамен преподаватель выставляла положительные оценки без проверки знаний, содействовала успешной сдаче экзаменов у коллег и даже писала дипломные работы. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу, добавил «Сiбдепо».
ВСУ убили жителя Курахово за просьбу о сигарете
Силы ПВО ночью сбили 13 беспилотников над двумя регионами
Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на дипфоруме в турецкой Анталье
«Начались прилеты по жилым домам». Беженка — об обстрелах ВСУ в Курахово
Жители Украины наблюдали Розовую Луну
«Гниют в лесах». В Швеции ужаснулись гибели солдат ВСУ на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте