Екатеринбуржца задержали по подозрению в надругательстве над падчерицей
В Екатеринбурге мужчину обвинили в надругательстве над дочкой сожительницы. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Кировского райсуда.
Мужчину арестовали до 7 сентября, на время следствия он останется под стражей. Отмечается, что обвиняемый уже имел проблемы с законом. Его в прошлом судили за побои.
Потом в полицию обратилась его сожительница, которая рассказала о надругательстве мужчины над ее дочерью, которая учится в восьмом классе.
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