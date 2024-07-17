Екатеринбуржца задержали по подозрению в надругательстве над падчерицей

В Екатеринбурге мужчину обвинили в надругательстве над дочкой сожительницы. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Кировского райсуда.

Мужчину арестовали до 7 сентября, на время следствия он останется под стражей. Отмечается, что обвиняемый уже имел проблемы с законом. Его в прошлом судили за побои.

Потом в полицию обратилась его сожительница, которая рассказала о надругательстве мужчины над ее дочерью, которая учится в восьмом классе.