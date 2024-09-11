Екатеринбуржец на иномарке влетел в стену многоэтажки

В Екатеринбурге мужчина за рулем Hyundai протаранил стену многоэтажки. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель врезался в дом на Восточной улице из-за неисправности машины, вероятнее всего, отказали тормоза.

В аварии никто не пострадал, проводится проверка.

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