Екатеринбуржец на иномарке влетел в стену многоэтажки
В Екатеринбурге мужчина за рулем Hyundai протаранил стену многоэтажки. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.
По предварительной информации, 35-летний водитель врезался в дом на Восточной улице из-за неисправности машины, вероятнее всего, отказали тормоза.
В аварии никто не пострадал, проводится проверка.
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