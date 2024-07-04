Ехавший из Юрги в Кемерово автобус попал в ДТП на трассе «Сибирь»

Кемеровский СК возбудил дело после ДТП с автобусом на трассе «Сибирь»

Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на 223-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК.

Авария произошла в Топкинском муниципальном округе. Автобус ехал по маршруту Юрга — Кемерово. По предварительным данным, травмы получили водитель и одна пассажирка — ей еще нет 18 лет. Обоих доставили в больницу.

Дело после ДТП возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В ведомстве отметили, что следователи допросят очевидцев, пассажиров и сотрудников компании-перевозчики. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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