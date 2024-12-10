Двухлетний ребенок погиб в пожаре в Свердловской области
В деревне Хомутина Талицкого городского округа во вторник, 10 декабря, произошел пожар, в котором погтб двухлетний ребенок. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
По предварительным данным, ребенок был дома один, когда начался пожар. Его мать пыталась спасти малыша, но не смогла. С множественными ожогами ее доставили в больницу.
Тело ребенка при тушении обнаружили спасатели. Проводится проверка.
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