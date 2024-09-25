Двухкомнатная квартира загорелась на Ленинском проспекте в Петербурге
Пожар в двухкомнатной квартире произошел накануне на Ленинском проспекте в Петербурге. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.
В дневное время суток на пульт диспетчера поступил звонок с сообщением о возгорании. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
В тушении огня участвовали 37 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. Пострадавших нет.
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