Двухкомнатная квартира загорелась на Ленинском проспекте в Петербурге

Пожар в двухкомнатной квартире произошел накануне на Ленинском проспекте в Петербурге. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

В дневное время суток на пульт диспетчера поступил звонок с сообщением о возгорании. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В тушении огня участвовали 37 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. Пострадавших нет.