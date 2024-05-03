Двухэтажный дом загорелся на Шоссе Космонавтов в Перми | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 14:02 Двухэтажный дом загорелся на Шоссе Космонавтов в Перми

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В Перми сотрудники МЧС потушили огонь в двухэтажном нежилом доме, который загорелся на Шоссе Космонавтов. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

На месте ЧП работали 25 спасателей и пяти единиц техники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать огонь в течение 30 минут.

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Информации о пострадавших и погибших не поступало.