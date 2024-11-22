Двух жителей Пермского края будут судить за автоподставу ради страховки

Двух водителей, которых обвинили в подстроенной аварии ради получения 100 тысяч стаховки, будут судит в Пермском крае. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Следствие считает, что два жителя Гайнского округа столкнулись в декабре прошлого года. Причем у одного из них не было полиса ОСАГО. Тогда они договорились, виновник аварии оформил документ, а когда он вступил в законную силу, они снова инсценировали аварию.

Пострадавший получил 100 тысяч выплаты по страховке, а второй участник ДТП избежал ответственности за езду без полиса. Однако теперь оба стали фигурантами дела о мошенничестве, их ждет суд.