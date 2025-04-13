Двух жителей Оренбурга обвинили в производстве контрафактной водки

Суд рассмотрит уголовное дело против двух мужчин, которые организовали нелегальное производство алкоголя в Оренбурге. Об этом сообщила Национальная Служба Новостей со ссылкой пресс-службу ГУ МВД России.

По данным следствия, за период с января по ноябрь 2024 года фигуранты изготавливали поддельную водку, используя спирт, купленный на онлайн-площадке. Продукция распространялась по региону через знакомых.

В ходе обысков силовики изъяли свыше 3000 литров готовой смеси, 3000 литров спирта и 3340 бутылок водки на сумму более 2,5 миллиона рублей. Обвиняемых заключили под домашний арест, против них возбудили дело по статьям о незаконном обороте алкоголя и предпринимательстве.