Двух рецидивистов задержали по делу об ограблении иностранца в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали двух жителей Ленобласти 27 и 36 лет. Их заподозрили в нападении на иностранца, сообщил IVBG .

Преступление было совершено на территории парка в Выборге. По предварительным данным, злоумышленники отобрали у потерпевшего телефон, угрожая расправой.

Возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта уже привлекались к ответственности: один — за кражи, второй — за мошенничество и угон машины, добавил «Петроград».