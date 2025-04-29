Двух рецидивистов задержали по делу об ограблении иностранца в Ленобласти
Сотрудники полиции задержали двух жителей Ленобласти 27 и 36 лет. Их заподозрили в нападении на иностранца, сообщил IVBG.
Преступление было совершено на территории парка в Выборге. По предварительным данным, злоумышленники отобрали у потерпевшего телефон, угрожая расправой.
Возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта уже привлекались к ответственности: один — за кражи, второй — за мошенничество и угон машины, добавил «Петроград».
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