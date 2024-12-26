Двух организаторов нелегального банка осудили в Пензе

Суд Пензы огласил приговор двум участникам организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью и покушением на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает сайт «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным следствия, фигуранты организовали нелегальный банк в 2009 году. Они создали нелегальную площадку с платой не менее 3% от суммы обналиченных средств. Соучастники открывали фиктивные фирмы и заключали ложные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

За шесть лет преступной деятельности объем обналиченных нелегальным банком денег составил более 2,1 миллиарда рублей. Все участники группы получили более 36 миллионов рублей за этот период.

Суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а второму — три года лишения свободы условно. Остальным участникам группы вынесли приговор в 2021 году.