Двух мужчин, обвиняемых в вымогательстве, задержали в Югре

В Югре правоохранительные органы задержали двух мужчин, обвиняемых в вымогательстве денег и имущества у жителей региона. В ходе обыска у них обнаружили арсенал оружия и белый порошок неизвестного происхождения, написал сайт muksun.fm .

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ранее мужчины уже имели криминальный опыт и были судимы за совершение тяжких преступлений.

Следствием установлены факты участия задержанных в двух случаях вымогательства. Первой жертвой стал 30-летний житель Югры, у которого злоумышленники забрали квартиру, представив это как наказание за якобы произошедший несчастный случай. Угрожая физической расправой, они вынудили мужчину отдать свое имущество.

Вторым пострадавшим оказался житель Сургутского района. Преступники, предъявив ему требование уплатить некий долг, незаконно завладели суммой в размере 500 тысяч рублей.