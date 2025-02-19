Двух человек эвакуировали из полыхающей квартиры в Центральном районе Петербурга
Пожар охватил пятикомнатную квартиру в Центральном районе Петербурга. Обошлось без пострадавших, сообщила Neva.Today со ссылкой на региональное управление МЧС.
Происшествие случилось в доме на 7-й Советской улице. По информации ведомства, пламя распространилось на семи квадратных метрах. Спасателям удалось ликвидировать огонь за час.
Из полыхающего помещения специалисты эвакуировали двух человек. Проводится проверка.
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