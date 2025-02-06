Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с маршруткой под Саратовом
Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Энгельсе Саратовской области. Подробности сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на управление региональной безопасности.
По предварительным данным, на улице Колотилова столкнулись маршрутка и КамАЗ. Травмы получили пассажиры микроавтобуса: 23-летний мужчина, 57-летняя женщина и подросток 16 лет.
Пострадавшим потребовалась госпитализация. Организована проверка.
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