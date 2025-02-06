Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с маршруткой под Саратовом

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Энгельсе Саратовской области. Подробности сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на управление региональной безопасности.

По предварительным данным, на улице Колотилова столкнулись маршрутка и КамАЗ. Травмы получили пассажиры микроавтобуса: 23-летний мужчина, 57-летняя женщина и подросток 16 лет.

Пострадавшим потребовалась госпитализация. Организована проверка.