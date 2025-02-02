Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Тюменской области

Крупная авария произошла вечером 2 февраля на трассе Тюмень — Каменка. В ДТП погибли четыре человека, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции Тюменской области.

Три машины столкнулись на 28-м километре дороги. По предварительной информации, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Lada и Ford.

«В результате аварии скончались четыре человека, два из них несовершеннолетние. Еще шесть человек госпитализированы, из них трое детей», — рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

Погибшие дети ехали в Chevrolet вместе с родителями. В живых осталась только одна пассажирка иномарки — третья дочь. Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Движение на участке дороги, где произошла авария, полностью перекрыли. Объезд организовали через село Каменка по дороге Кулаково — Каменка.

Утром 2 февраля смертельное ДТП произошло на МКАД. В Северном Бутове столкнулись Lada, Kia, Dodgе и «Газель». Водитель последней скончался.