Двое взрослых и 11-летняя девочка погибли по вине водителя грузовика в ДТП на трассе в Удмуртии

Смертельная авария произошла на 184-м километре федеральной трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» в Игринском районе Удмуртии. Жертвами ДТП стали три человека, в том числе ребенок. Об этом пишет сайт Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.
По данным ведомства, недалеко от деревни Верх-Нязь 55-летний мужчина за рулем машины ГАЗ-3308 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid. В результате погиб водитель иномарки, его 36-летняя пассажирка и 11-летняя девочка, которая так же находилась в салоне легковушки.
От сильного удара транспортные средства вылетели в кювет и перевернулись. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших с помощью специальных инструментов.
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