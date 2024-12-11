Двое взрослых и 11-летняя девочка погибли по вине водителя грузовика в ДТП на трассе в Удмуртии

Смертельная авария произошла на 184-м километре федеральной трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» в Игринском районе Удмуртии. Жертвами ДТП стали три человека, в том числе ребенок. Об этом пишет сайт Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.

По данным ведомства, недалеко от деревни Верх-Нязь 55-летний мужчина за рулем машины ГАЗ-3308 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid. В результате погиб водитель иномарки, его 36-летняя пассажирка и 11-летняя девочка, которая так же находилась в салоне легковушки.

От сильного удара транспортные средства вылетели в кювет и перевернулись. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших с помощью специальных инструментов.