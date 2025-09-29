Двое студентов из Тюмени погибли при столкновении легковушки со столбом

Двое молодых людей стали жертвами ДТП в Тюмени. Авария произошла в ночь на понедельник, 29 сентября, на улице Республики. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

По данным полиции, 19-летний юноша за рулем автомобиля ВАЗ-211440 врезался в опору уличного освещения. В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сиденье, скончалась на месте происшествия, а водитель умер в больнице. Погибшие были студентами местных колледжей.

Уточняется, что молодой человек получил водительское удостоверение в ноябре 2024 года. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.