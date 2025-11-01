Двое подростков из Волгограда погибли при падении машины в водоем

Вечером 30 октября в Красноармейском районе Волгограда произошла трагедия: автомобиль ВАЗ-2105 под управлением 15-летнего подростка съехал в водоем возле улицы Вилянской. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на представителей областного СУ СК России.

В результате происшествия водитель и его 15-летняя пассажирка погибли, двоим другим подросткам удалось выжить.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 части 3 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сейчас правоохранители устанавливают детали случившегося и причины нахождения несовершеннолетних за рулем транспортного средства.