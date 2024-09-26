Двое мужчин, участвовавших в организации нарколаборатории, пойдут под суд в Прикамье

В Прикамье прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух мужчин, организовавших нарколабораторию на территории региона. Об этом сообщил сайт properm.ru.
Еще в 2023 году обвиняемые присоединились к преступной группировке, чтобы производить синтетические наркотики. Для этого они арендовали частный жилой дом в одном из населенных пунктов Суксунского округа.
Во время задержания силовики изъяли около 40 килограммов запрещенных веществ. Уголовное дело в отношении пермяков направили в краевой суд для рассмотрения по существу.
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