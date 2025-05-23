Двое мужчин из Петербурга попали в больницу после спора о разделе имущества

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого два человека получили серьезные травмы. Причина — драка, вспыхнувшая из-за спора о разделе имущества в гаражном кооперативе, написал IVBG .

По данным СМИ, происшествие случилось вечером 21 мая в Красногвардейском районе. Как сообщают экстренные службы, вызов поступил около 16:30.

Полиция выяснила, что в конфликте участвовали владелец гаража и его арендатор. Один из участников получил тяжелые травмы головы и был доставлен в больницу. Его оппонент, 50-летний мужчина, пострадал меньше — его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, рассказал «Петроград».

По словам очевидцев, в ходе спора один из мужчин применил в качестве оружия гаечный ключ. Правоохранительные органы продолжают выяснять все детали произошедшего.