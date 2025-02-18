Двое мужчин и женщина пострадали при смертельном пожаре в Салехарде
Три человека пострадали в полыхающем деревянном доме на улице Патрикеева в Салехарде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на МЧС РФ по ЯНАО.
Согласно данным ведомства, возгорание локализовали на площади 240 квадратных метров. Из строения эвакуировали 35 жильцов. Медицинская помощь потребовалась двоим мужчинам и женщине.
Кроме того, в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Организована проверка. Причина появления пламени устанавливается.
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