Двое иностранцев ответят в суде за избиение и ограбление жителя Перми

Правоохранители передали в суд уголовное дело против двух иностранных студентов, которые обвиняются в разбойном нападении на жителя Перми. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
По версии следствия, в декабре прошлого года фигуранты, находясь в состоянии опьянения, напали на 52-летнего мужчину на улице Революции. Злоумышленники били потерпевшего ногами по телу и бутылкой по голове, а после забрали рюкзак, в котором находилось имущество на сумму 30 тысяч рублей.
Стражи порядка собрали необходимую доказательную базу. В ближайшее время начнется рассмотрение дела в суде.
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