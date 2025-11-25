Двое детей пострадали в результате пожара в Нижневартовске

Огонь охватил одну из квартир девятиэтажного дома в Нижневартовске. Происшествие, в результате которого пострадали двое детей, случилось на улице Московкина. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По информации ведомства, первое подразделение пожарных прибыло через пять минут после сообщения о ЧП. Спасатели зафиксировали густой черный дым из окна на третьем этаже.

Позже огнеборцы обнаружили и передали медикам двух несовершеннолетних, находившихся без сознания. Сведения о состоянии детей и причины возгорания уточняются.