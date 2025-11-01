Двое детей погибли при пожаре в Уссурийске

Пожар унес жизни двоих детей в Уссурийске. Прокуратура Приморского края взяла на контроль установление причин возгорания, сообщила пресс-службе ведомства.

Вечером 31 октября в квартире дома № 136 на улице Полушкина в Уссурийске произошел пожар. В этот момент в помещении находились дети в возрасте шести месяцев, двух и трех лет.

«В результате происшествия двое детей — шести месяцев и двух лет — погибли. Третий ребенок, трех лет, госпитализирован», — уточнили в прокуратуре.

На место происшествия прибыл заместитель уссурийского городского прокурора Алексей Колмаков. Ведомство оценит работу органов системы профилактики, призванных обеспечить благополучие в семьях с детьми.