Двое безработных попытались ограбить пункт приема металлолома на Урале

В городе Нижние Серги двое безработных планировали ограбление пункта приема металлолома. Согласно сообщениям средств массовой информации, они сбежали после первого же выстрела. Об этом сообщил сайт ural.kp.ru .

«Один из преступников выстрелил в замок двери, чтобы попасть внутрь пункта приема. Там находился работник, который, услышав выстрел, захлопнул дверь и спрятался. В итоге мужчины так и не попали в помещение и сбежали ни с чем», — написало издание «ФедералПресс».

Правоохранительные органы задержали грабителей: одного в междугороднем автобусе, а второго — возле его дома. Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил, что у одного из мужчин нашли три единицы огнестрельного оружия без регистрации.

Жителям Урала предъявили обвинение в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Оба грабителя признали свою вину и были отправлены в следственный изолятор. Им грозит до 10 лет лишения свободы.