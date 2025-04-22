Движение на участке трассы М-11 в Тверской области в сторону Москвы приостановили после ДТП

На участке трассы М-11 под Тверью нет движения из-за ДТП с двумя грузовиками

В результате аварии с двумя грузовиками на 195-м километре трассы М-11 «Нева» нет движения в сторону Москвы, действует съезд на М-10 «Россия». Об этом в Telegram-канале сообщил «Автодор».

В МЧС России по Тверской области сообщали, что легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на М-11, после чего вспыхнули. По предварительным данным, пострадали два человека. Возгорание оперативно локализовали прибывшие на место спасатели.

По данным Telegram-канала Baza, у одного из водителей попавших в аварии машин мог произойти эпилептический приступ. По другой версии, ДТП спровоцировало отлетевшее у грузовика колесо. Подробная информация уточняется.

Ранее два легковых автомобиля — Nissan X-Trail и Audi Q7 — столкнулись на трассе Ногинск — Боровково. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили различные травмы.