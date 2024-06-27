Две женщины и двое детей погибли в ночном пожаре под Новосибирском

Ночной пожар унес жизни двоих женщин и двух детей в Новосибирской области

Жертвами ночного пожара в Новосибирской области стали четыре человека, включая детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в ночь на 27 июня в Убинском районе в селе загорелся частный жилой дом, в котором находились семь человек.

В результате пожара погибли две женщины и двое детей двух и 15-ти лет. Еще одного взрослого и семимесячного младенца увезли в больницу. Об их состоянии пока подробностей нет.

Прибывшие на место пожара следователи и криминалисты устанавливают полную картину случившегося. Правоохранители также возбудили уголовное дело о гибели людей при пожаре.

Ранее в Москве на Свободном проспекте в квартире одного из домов произошло возгорание. Предположительно, пожар начался на кухне. Огнеборцы нашли на пепелище тела двух пенсионеров.