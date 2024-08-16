Две женщины 50 и 53 лет погибли в ДТП в Ставропольском крае

ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Кочубеевском округе Ставропольского края. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Водитель автомобиля Mazda во время поворота не пропустил «Газель», в результате чего машины столкнулись и загорелись. На месте аварии погибли две пассажирки из иномарки в возрасте 50 и 53 лет.

В ведомстве рассказали, что виновник ДТП за последнее время три раза попадался на превышении скорости.

Народный фронт рассказал о работе погибших в Курской области активистов

Черная пятница. Что известно о масштабном блэкауте в Приморье

Из моря во «внутреннее озеро» НАТО. Как Россию хотят лишить выхода к Балтике

Благоустройство, здравоохранение и ЖКХ. Главные темы встречи Воробьева с главой Мытищ

Никаких больше красных линий

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте