Две женщины 50 и 53 лет погибли в ДТП в Ставропольском крае

ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Кочубеевском округе Ставропольского края. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Водитель автомобиля Mazda во время поворота не пропустил «Газель», в результате чего машины столкнулись и загорелись. На месте аварии погибли две пассажирки из иномарки в возрасте 50 и 53 лет.

В ведомстве рассказали, что виновник ДТП за последнее время три раза попадался на превышении скорости.