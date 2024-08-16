Две женщины 50 и 53 лет погибли в ДТП в Ставропольском крае
ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Кочубеевском округе Ставропольского края. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Водитель автомобиля Mazda во время поворота не пропустил «Газель», в результате чего машины столкнулись и загорелись. На месте аварии погибли две пассажирки из иномарки в возрасте 50 и 53 лет.
В ведомстве рассказали, что виновник ДТП за последнее время три раза попадался на превышении скорости.
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