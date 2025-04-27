Две смертельные аварии произошли в Саратовской области накануне вечером

Накануне вечером в Саратове и области произошли две смертельные аварии. Два человека погибли, еще двое попали в больницу с травмами, написал телеканал «Саратов 24».
По информации областной Госавтоинспекции, столкновение трех автомобилей — Gilly, ГАЗ-3705 и ВАЗ-2107 — произошло 24 апреля в 22:20 в Марксовском районе у села Рязановка. В результате ДТП погиб 20-летний водитель «семерки». Его 18-летняя пассажирка и водитель Gilly были госпитализированы с травмами.
Еще одна трагедия случилась в Саратове в 22:35 напротив дома № 35 по улице Симбирская, где автомобиль Gilly врезался в дом. Пассажир иномарки погиб на месте.
Все подробности происшествий выясняются.
Бузова объявила об отъезде из России
Скорая столкнулась с иномаркой в Белгороде. Погиб фельдшер
Наличие россиян среди погибших под колесами авто в Канаде уточнят дипломаты
План Трампа по Украине вызвал тревогу в Британии
Россиян предупредили о штрафах за неправильно поставленный забор на даче
Протоиерей призвал не нести на могилы искусственные цветы на Радоницу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте