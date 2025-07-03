Две машины столкнулись в Сызранском районе Самарской области

На 30-м километре трассы Старая Рачейка — Смолькино столкнулись два автомобиля: LADA Niva, которой управлял 66-летний водитель, и ВАЗ-2106 под управлением 34-летнего местного жителя. Об этом написал сайт sovainfo.ru.
Медики оказали разовую помощь водителю и 42-летнему пассажиру ВАЗ-2106. Пожилого мужчину, который был за рулем LADA Niva, госпитализировали.
На месте происшествия работал пожарно-спасательный отряд № 47. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.
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