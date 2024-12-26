Две машины столкнулись под Петербургом

В результате ДТП в Ленинградской области пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщила NevaToday .

24 декабря в отдел полиции поступило сообщение об аварии на автомобильной дороге Каменногорск — Лесогорск. 56-летний водитель каршерингового автомобиля Haval не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Жигули», которым управлял 27-летний мужчина.

38-летняя женщина и ребенок 2013 года рождения, ехавшие в каршеринге, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Еще один пассажир Haval, а также водитель «Жигули» получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.