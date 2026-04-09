Две квартиры и строительные материалы загорелись ночью в Петербурге

В Санкт-Петербурге минувшей ночью сотрудники МЧС ликвидировали пожары в двух квартирах и на строительной площадке, сообщила «Мойка78» со ссылкой на спасателей.

Первое возгорание зафиксировали на Малом проспекте Васильевского острова. Огонь охватил площадь в три квадратных метра в двухкомнатной квартире. Пострадавших нет.

Второй пожар произошел в жилом доме на Гражданском проспекте. Пламя распространилось на 21 квадратном метре. Обошлось без пострадавших.

Также ночью спасатели выезжали на тушение возгорания на стройке на улице Тосина во Фрунзенском районе. Огонь охватил строительные материалы на площади 34 квадратных метра, добавила газета «Петербургский дневник».