Две иномарки столкнулись на перекрестке в Челябинске | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 11:52 Две иномарки столкнулись на перекрестке в Челябинске

Читать 360 в

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Энтузиастов и Худякова в Челябинске. ДТП зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения, сообщило Ura.ru.

По предварительным данным, водитель за рулем BMW остановился на перекрестке, чтобы пропустить встречный поток. В тот момент в иномарку врезался кроссовер Audi. От удара оба автомобиля развернуло.

Реклама

Отмечается, что водители смогли самостоятельно выбраться из машин.