Две девочки получили ожоги во время пикника в Нижегородской области

В Нижегородской области медики доставили в больницу двух девочек с сильными ожогами. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

Сообщается, что травмы разной степени тяжести были получены детьми во время пикника.

Сейчас следователи Выксунского округа проводят проверку по факту случившегося.

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