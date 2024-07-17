Две девочки получили ожоги во время пикника в Нижегородской области
В Нижегородской области медики доставили в больницу двух девочек с сильными ожогами. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.
Сообщается, что травмы разной степени тяжести были получены детьми во время пикника.
Сейчас следователи Выксунского округа проводят проверку по факту случившегося.
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