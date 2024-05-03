Два жителя Удмуртии предстанут перед судом за сбыт наркотиков | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 17:02 Два жителя Удмуртии предстанут перед судом за сбыт наркотиков

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Суд рассмотрит дело двух жителей республики Удмуртии, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По данным следствия, мужчины через мессенджер получали координаты тайников, из которых забирали крупные партии наркотиков. В общей сложности правоохранители изъяли у них 150 граммов синтетических веществ.

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Отмечается, что обвиняемые сбывали наркотики на территории Сарапульского района.