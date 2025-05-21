Два жителя Башкирии получили сроки за избиение случайного прохожего

Суд города Салават Республики Башкортостан рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении двоих местных жителей, признанных виновными в жестоком избиении случайного прохожего, сообщает прокуратура республики. Об этом написал сайт mkset.ru .

Из материалов дела следует, что инцидент произошёл вечером, когда находившиеся в алкогольном опьянении молодые люди напали на незнакомца. Потерпевший получил множественные телесные повреждения, включая закрытое повреждение головы, переломы костей и обширные гематомы. Медики оценили степень нанесенного ущерба здоровью как тяжелую и создающую прямую угрозу жизни.

Один из подсудимых дополнительно уличен в серии магазинных краж, что также учтено судом при назначении наказания. В результате разбирательств суд назначил одному мужчине два года заключения, другому — три года и 10 месяцев тюрьмы. Срок отбывания обоим предстоит провести в исправительной колонии общего режима.