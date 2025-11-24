Два водителя погибли в массовой аварии в Пензенской области

В Городищенском районе Пензенской области произошла серьезная автомобильная катастрофа с участием двух «Газелей» и фуры Daf с полуприцепом. Об этом написала «Пенза-пресс» .

По информации управления Госавтоинспекции по Пензенской области, авария случилась 23 ноября в 1:45 на 698 километре федеральной автодороги М-5 «Урал». В результате столкновения автомобили «ГАЗ» и «ГАЗ Next» загорелись. Два водителя, 20 и 45 лет, погибли на месте происшествия.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.