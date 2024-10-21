Два рецидивиста предстанут перед судом за попытку ограбить таунхаус в Перми

Пермские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении двух рецидивистов. Их обвиняют в попытке ограбления, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевой полиции.

Установлено, что в декабре 2023 года фигуранты проникли в чужой таунхаус, откуда вынесли ювелирные украшения, зубную коронку из золота и другие ценные вещи. Сумма ущерба составила три миллиона рублей.

Мужчин задержали при попытке скрыться. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела уже направили в суд.