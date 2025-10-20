Два пожара и последствия ДТП устранили спасатели за минувшие сутки на Ямале

За последние сутки подразделения МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу дважды устраняли последствия пожаров и ДТП. Пресс-служба регионального ведомства подтвердила сайту URA.RU отсутствие пострадавших в этих происшествиях.

По данным спасателей, в Ноябрьске произошел пожар в многоквартирном доме на улице Ленина. Огонь повредил отделку потолка и стен в ванной комнате и коридоре, а также имущество жильцов на площади 10 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на другие квартиры. Всех жильцов своевременно эвакуировали.

Второй пожар зафиксировали в Новом Уренгое, в микрорайоне Восточный. Здесь загорелся грузовой автомобиль, повреждена кабина и тент. Пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня на соседние транспортные средства и объекты инфраструктуры. Причины возгораний устанавливаются.

Также пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию последствий ДТП на 569-м километре автодороги Сургут — Салехард. У грузового автомобиля во время движения лопнуло колесо, что спровоцировало возгорание. Пострадавших нет.