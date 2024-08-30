Два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП в Ростове-на-Дону

Дорожная авария с участием подростков произошла накануне на переулке Днепровском в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на  УГИБДД по региону.

Установлено, что водитель Volkswagen Polo решил быстро совершить поворот и не уступил дорогу KAYO, на котором передвигались подростки.

В ДТП получили травмы 14-летний водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир. Подростков доставили в больницу.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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