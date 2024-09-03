Два пьяных водителя без прав пострадали при столкновении трактора и легковушки в Удмуртии

Сразу два нетрезвых автомобилиста стали участниками ДТП в Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на отдел ГИБДД по региону.

Авария произошла в Игринском районе. Согласно данным ведомства, 41-летний мужчина, управляя машиной ВАЗ-2108, не выдержал дистанцию и врезался в трактор Т-25, за рулем которого находился 66-летний гражданин.

Оба водителя находились в состоянии опьянения и не имели прав. Им потребовалась госпитализация.

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