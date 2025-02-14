Два пешехода пострадали в результате ДТП в Саратовской области

Две дорожные аварии, в которых пострадали пешеходы, произошли в Саратовской области. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 13 февраля в 06:32 возле одного из домов на улице Большая Садовая в Саратове 42-летний мужчина за рулем автомобиля Kia Sorento сбил 52-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами.

Чуть позже аналогичное ДТП случилось на улице Чернышевского в поселке Возрождение Хвалынского района. Под колесами Lada Vesta оказался 36-летний мужчина. Его госпитализировали. Отечественной машиной управлял 29-летний водитель.