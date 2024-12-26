Два пешехода попали под машину в Кургане

В Кургане случилось ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на городскую службу ГИБДД.

Водитель автомобиля LADA Vesta, нарушив правила дорожного движения, совершила наезд на пешеходов, переходивших дорогу на зелёный свет.

Авария произошла 25 декабря около 9:45 утра на улице Мостостроителей. Один из пострадавших, мужчина 1974 года рождения, получил серьезные травмы и был госпитализирован. Второму пострадавшему, молодому человеку 2001 года рождения, потребовалось амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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