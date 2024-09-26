Два пенсионера погибли в аварии в Курганской области

Авария с двумя погибшими произошла накануне днем в Кетовском округе Курганской области. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21102 на большой скорости съехал с дороги, в результате чего машина врезался в дерево и опрокинулась. У транспортного средства оторвало крышу, а двигатель влетел в салон.

В аварии погибли водитель и его 71-летний пассажир. Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося.