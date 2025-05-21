Два лесных пожара ликвидировали в Красноярском крае за сутки

За сутки спасатели Красноярского края смогли полностью устранить два пожара в лесах Дзержинского и Абанского районов, охватившие площадь в 16,3 гектара. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Предварительное заключение экспертов свидетельствует, что возгорания возникли из-за халатности жителей окрестных населенных пунктов. В тушении огня были задействованы 51спасатель и семь единиц спецтехники. Дополнительно для мониторинга ситуации привлекались авиагруппы из 13 воздушных аппаратов, осуществляющие патрулирование и обеспечение доставки пожарных расчетов.
На сегодняшний день на территории региона отсутствуют очаги активных лесных пожаров. Система наблюдения за лесной зоной продолжает функционировать круглосуточно.
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