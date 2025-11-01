Два легковых автомобиля столкнулись на Лососинском шоссе в Петрозаводске

Вечером 31 октября на Лососинском шоссе в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Инцидент произошел около 21:00 в районе автозаправочной станции и временно затруднил движение в этом районе, написал сайт karelinform.ru .

Пользователи социальных сетей опубликовали видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как автомобили попадают в аварию. Одна из машин перевернулась на крышу. Жители Петрозаводска активно обсуждают происшествие, отмечая, что дорога нуждается в дополнительных мерах безопасности, таких как установка светофора или ограничение скорости до 20 километров в час.

Представитель МЧС Карелии сообщил, что столкновение произошло напротив дома № 50 на Лососинском шоссе. Известно, что в результате аварии пострадал один человек, подробности о его состоянии не разглашаются.