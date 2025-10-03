Два ДТП со смертельным исходом произошли в Нижегородской области в один день

В Нижегородской области за 2 октября произошло два смертельных дорожно-транспортных происшествия. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

В первом ДТП, произошедшем в 18:40 на трассе М-12 «Восток» в Сергачском районе, водитель автомобиля Kia не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик «Газель». В результате столкновения водитель грузовика погиб на месте происшествия, а пассажиры и водитель легкового автомобиля получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Через 13 минут, в 18:53, на подъезде к городу Выкса водитель автомобиля Nissan сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого пешеход был повторно сбит автомобилем ВАЗ 21074, двигавшимся во встречном направлении. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.