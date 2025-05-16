Два ДТП с участием детей произошли в Тюмени за один день

В четверг, 15 мая, в Тюмени случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, первая авария произошла на улице Демьяна Бедного. Там на парковке столкнулись автомобили Genesis и Kia. Среди пострадавших — двухлетний пассажир первой машины.

Второе ДТП случилось на улице Широтной. Семилетний мальчик на самокате выехал на дорогу из-за припаркованных машин, где его сбил автомобиль Chery Tiggo. Водитель пытался избежать наезда, однако ребенок получил травму ноги. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедших аварий.