Два ДТП с участием детей произошли в Тюмени за один день

В четверг, 15 мая, в Тюмени случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, первая авария произошла на улице Демьяна Бедного. Там на парковке столкнулись автомобили Genesis и Kia. Среди пострадавших — двухлетний пассажир первой машины.
Второе ДТП случилось на улице Широтной. Семилетний мальчик на самокате выехал на дорогу из-за припаркованных машин, где его сбил автомобиль Chery Tiggo. Водитель пытался избежать наезда, однако ребенок получил травму ноги. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедших аварий.
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